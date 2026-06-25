Липчанин украл из садового домика триммер, бензопилу и шуруповерт

Фото отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

В Липецке в полицию обратилась 34-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала о краже имущества из садового домика. С 10 по 13 июня неизвестный взломал навесной замок на входной двери и забрался в дом.

- Добычей злоумышленника стали бензиновый триммер, бензопила и шуруповерт. Ущерб составил 15 тысяч рублей, - прокомментировали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого - 33-летнего жителя Липецкой области. Он пояснил, продал украденные инструменты неизвестному за 2700 рублей, а деньги потратил.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.