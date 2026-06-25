Липчанина, до смерти забившего сожительницу, отправили в колонию строгого режима

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Липецкий районный суд огласил приговор в отношении 50-летнего мужчины. Местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

В ноябре 2025 года нетрезвый подсудимый поссорился с сожительницей на почве ревности. Мужчина набросился на нее, нанося удары по голове и телу.

- От полученных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Уточняется, что нетрезвая потерпевшая спровоцировала конфликт, оскорбив честь и достоинство подсудимого с использованием нецензурной брани.

Мужчина отправился в колонию строгого режима на 7 лет. Также ему предстоит выплатить компенсацию дочери женщины.

- Удовлетворен иск прокурора, направленный в интересах 15-летней дочери погибшей, о компенсации морального вреда в размере 900 тысяч рублей, - прокомментировали в прокуратуре Добровского района.