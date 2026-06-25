Липчанку осудили за кражу денег со счета собственной матери

Фото из архива КП

Прокуратурой Задонского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней женщины. Она признана виновной в краже денег с банковского счета.

- Подсудимая, незаконно получив доступ к банковскому счету своей матери, перевела 66 тысяч рублей на свою карту, - рассказали в прокуратуре Задонского района.

Деньги женщина потратила.

Липчанку приговорили к 1 году лишения свободы условно. Дорогостоящий телефон, который она использовала для совершения преступления, конфискован.