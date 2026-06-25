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НовостиПроисшествия25 июня 2026 7:04

Липчанку осудили за кражу денег со счета собственной матери

Женщина перевела себе 66 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратурой Задонского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней женщины. Она признана виновной в краже денег с банковского счета.

- Подсудимая, незаконно получив доступ к банковскому счету своей матери, перевела 66 тысяч рублей на свою карту, - рассказали в прокуратуре Задонского района.

Деньги женщина потратила.

Липчанку приговорили к 1 году лишения свободы условно. Дорогостоящий телефон, который она использовала для совершения преступления, конфискован.