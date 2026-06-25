Жителя Липецка будут судить за кражу металла

Фото из архива КП

Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение в отношении 37-летнего ранее судимого мужчины. Местный житель обвиняется в краже.

По версии следствия, липчанин подрабатывал сбором металлолома. В марте 2026 года в поисках металла он пробрался на территорию частного дома. Там он обнаружил и похитил металлические трубы и кровать на общую сумму более 10 тысяч рублей. В дальнейшем мужчина отнес их в пункт приема лома. Там их позже обнаружил владелец, заметивший пропажу и самостоятельно отправившийся на поиски.

Потерпевший сообщил в полицию о краже и рассказал, у кого из жителей улицы имеются камеры наблюдения.

- Мужчине может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы, - отметили в прокуратуре Левобережного района города Липецка.

Уголовное дело направлено в суд.