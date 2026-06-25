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НовостиОбщество25 июня 2026 9:28

В Липецкой области новую семейную выплату получили почти 4 тысячи жителей

Соцфонд направил на эти цели более 108 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Почти 4 тысячи липчан получили новую семейную выплату. На эти цели региональное Отделение Социального фонда России направило более 108 млн рублей.

- В основном родители подают заявление онлайн через портал госуслуг, - отметили в ведомстве.

Кроме того, написать заявление можно в клиентских службах регионального отделения Соцфонда или МФЦ. Чтобы получить выплату за 2025 год, заявление необходимо подать до 1 октября 2026 года.

Как уточнили в региональном отделении Соцфонда, заявление на семейную выплату может подать каждый из родителей, главное при этом не иметь задолженностей по алиментам.