В детском лагере Липецкой области выявлены случаи инфекционного заболевания

Грязинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По версии следствия, на территории пансионата, расположенного в Грязинском округе, выявлены случаи инфекционного заболевания детей.
- Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
По предварительным данным, пансионат осуществлял свою деятельность без включения в соответствующий реестр, как того требует законодательство.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие возникновению угрозы жизни и здоровью детей.
В настоящее время следователи изъяли документацию, касающуюся деятельности пансионата, назначены исследования. Сотрудники учреждения допрашиваются.
- Устанавливаются обстоятельства организации пребывания детей, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, - отметили в ведомстве.
Следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей.
Ход расследования находится на контроле руководителя СУ СК России по Липецкой области.