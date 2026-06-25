В Липецке мужчина инсценировал кражу денег, которые сам же и потратил на красивую жизнь

Прокурор Задонского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о заведомо ложном доносе.

По версии следствия, в октябре 2025 года 34-летний житель Тольятти приехал к знакомому в Задонск. С собой у него был чемодан с деньгами, в которым находилось более 5 млн рублей. Часть суммы он получил в долг на покупку машины.

Мужчина жил у знакомого несколько месяцев. Привезенные с собой деньги он тратил на покупку спиртных напитков и дорогих подарков, посещение ночных клубов и ресторанов.

В декабре 2025 года гость понял, что денег на покупку машины ему не хватит.

- Мужчина решил инсценировать преступление, сделав сообщение в полицию о краже денег, чтобы их не возвращать, - рассказали в прокуратуре Задонского района города Липецка.

Он устроил беспорядок в комнате, где лежал чемодан, инсценировал проникновение в квартиру через окно и ушел. Позже хитрец написал заявление в полицию о краже. Правда, через некоторое время мужчина признался, что сам потратил деньги.

Ему грозит 2 лет лишения свободы.