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НовостиОбщество25 июня 2026 12:32

В Липецкой области от укусов клещей пострадали 3 158 человек

Каждое четвертое членистоногое является носителем инфекции
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

3 158 липчан обратились в медицинские организации с жалобой на присасывание клеща. Среди пострадавших 1 240 детей.

Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Около четверти членистоногих являются носителями различных инфекций.

- Из числа доставленных для исследования клещей, снятых с людей, в лаборатории области, общая пораженность составила - 24,9%, - сообщает ведомство.

В большинстве случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков. В связи с этим жителям Липецкой области рекомендуется своевременно окашивать растительность во дворах. Кроме того, собственники могут заключить договор на проведение акарицидной обработки.