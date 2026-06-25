В Липецкой области от укусов клещей пострадали 3 158 человек

Фото из архива КП

3 158 липчан обратились в медицинские организации с жалобой на присасывание клеща. Среди пострадавших 1 240 детей.

Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Около четверти членистоногих являются носителями различных инфекций.

- Из числа доставленных для исследования клещей, снятых с людей, в лаборатории области, общая пораженность составила - 24,9%, - сообщает ведомство.

В большинстве случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков. В связи с этим жителям Липецкой области рекомендуется своевременно окашивать растительность во дворах. Кроме того, собственники могут заключить договор на проведение акарицидной обработки.