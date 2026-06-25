Липчанка выманила у знакомого 300 тысяч рублей, обещая договориться о его лечении

Фото из архива КП

В Липецке в полицию обратился 18-летний местный житель. Он сообщил о мошенничестве.

Молодой человек рассказал своей знакомой, что у него проблемы со здоровьем. Та ответила, что у нее также были проблемы со здоровьем, и она может помочь решить этот вопрос.

- Через некоторое время она ему сообщила, что «переговорила» с доктором и сообщила, что лечение ему обойдется в 300 тысяч рублей, - рассказали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Молодой человек частями передал ей озвученную сумму. Однако дата госпитализации все откладывалась в течение нескольких месяцев. После этого потерпевший понял, что его обманули.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастна 33-летяя жительница Липецка. Она призналась, что пошла на обман из-за сложного материального положения. Деньги она потратила.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.