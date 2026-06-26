Липецкую область пытался атаковать по крайней мере один беспилотник ВСУ

Фото из архива КП

За прошедшую ночь над территорией Липецкой области был сбит по крайней мере один вражеский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также украинские аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской, Московской областями, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов, - отметили в ведомстве.