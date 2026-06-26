В Липецке осудили двоих молодых людей, пытавшихся сбыть крупную партию наркотиков

Фото из архива КП

Левобережный районный суд города Липецка огласил приговор в отношении двух жителей Хабаровского края 20 и 19 лет. Молодые люди признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В 2025 году подсудимые по указанию неустановленного «куратора» из интернета вступили в преступный сговор. Организатор научил их мерам конспирации и рассказал, как производить фасовку наркотиков.

- По указанию куратора подсудимые получили для дальнейшего сбыта партию наркотического средства массой не менее 40,7 грамма, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Молодые люди расфасовали запрещенные вещества на более мелкие партии, а затем за денежное вознаграждение оборудовали в Липецке множество тайников-закладок. Злоумышленников остановили сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли всю партию наркотиков.

Каждый из подсудимых получил 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также им придется выплатить штрафы - 300 и 250 тысяч рублей.