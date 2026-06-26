В Липецке у 78-летней пенсионерки угнали внедорожник

Фото отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

В Липецке в полицию обратилась 78-летняя пенсионерка, завившая об угоне автомобиля «Ленд Ровер». Машиной пользовалась родственница потерпевшей. В ночь с 10 на 11 июня машина пропала от дома по улице Достоевского.

Под подозрением оказался 54-летний житель Липецкого округа. Он признался, что проходил мимо авто и решил добраться на нем до дома.

- По случайности дверь транспортного средства была не заперта, а в бардачке мужчина обнаружил и ключи, - рассказали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Доехав до дома, фигурант припарковал иномарку поблизости.

В настоящее время автомобиль изъят и передан собственнику.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.