У жителей Липецка могут возникнуть перебои с холодной водой из-за аварии на сетях

В Липецке произошла утечка на водоводе в районе улицы Фрунзе. Об этом сообщает администрация города.
В связи с устранением аварийной ситуации РВК-Липецк ограничит подачу холодной воды жителям областного центра по следующим улицам:
- Скороходова, 4, 11;
- Первомайская, 37, 55;
- Фрунзе, 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 43, 6, 6а;
- Октябрьская, 32, 49;
- Советская, 3, 5;
- пл. Коммунальная, 10, 12, 41;
- Литаврина, 8.
- Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей, - уточнили в администрации города Липецка.