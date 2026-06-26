У жителей Липецка могут возникнуть перебои с холодной водой из-за аварии на сетях

Фото из архива КП

В Липецке произошла утечка на водоводе в районе улицы Фрунзе. Об этом сообщает администрация города.

В связи с устранением аварийной ситуации РВК-Липецк ограничит подачу холодной воды жителям областного центра по следующим улицам:

- Скороходова, 4, 11;

- Первомайская, 37, 55;

- Фрунзе, 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 43, 6, 6а;

- Октябрьская, 32, 49;

- Советская, 3, 5;

- пл. Коммунальная, 10, 12, 41;

- Литаврина, 8.

- Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей, - уточнили в администрации города Липецка.