Липчанин вынес из съемной квартиры телевизор, чайник и постельное белье

Фото из архива КП

55-летняя жительница Липецка обратилась в полицию с заявлением о краже вещей из квартиры.

Женщина сдала жилье мужчине с семьей, получив оплату за один месяц проживания. После выезда жильцов из квартиры пропали телевизор, электрический чайник и постельное белье.

- Причиненный ущерб составил 15 000 рублей, - сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Полицейским удалось найти подозреваемого - 33-летнего липчанина. Как выяснилось, телевизор он сдал в ломбард за 4 тысячи рублей. Его удалось изъять и вернуть потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело. Липчанину грозит до 2 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.