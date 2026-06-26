В Липецке будут судить начальника участка строительства, по вине которого один рабочий погиб, а второй получил серьезные травмы

Фото из архива КП

Заместитель прокурора Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении правил техники безопасности при ведении строительных работ.

По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемый, работающий начальником участка объекта строительства, допустил нарушение технологии при облицовке кирпичом наружных стен и пропустил на объект посторонних.

- Нарушения привели к обрушению кирпичной кладки стены на находящихся в опасной зоне рабочих подрядной организации, - сообщает прокуратура Октябрьского района города Липецка.

Один из пострадавших получил тяжелые травмы, второй погиб на месте.

Расследованием уголовного дела занимался Следственный комитет.

Обвиняемому может грозить до 5 лет лишения свободы.