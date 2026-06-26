Липчанку оштрафовали за оскорбление знакомой в социальной сети

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Мировой судья судебного участка № 4 Октябрьского судебного района города Липецка рассмотрел дело об оскорблении в соцсети.

В апреле 2026 года девушка в соцсети и через СМС отправила знакомой, с которой находилась в напряженных отношениях, сообщения оскорбительного характера.

- Она оскорбила потерпевшую, выразившись в ее адрес неприличными, бранными и нецензурными словами, чем унизила ее честь и достоинство, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Девушка признала вину. Ее оштрафовали на 4 тысячи рублей.