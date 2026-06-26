Липецкий боец возвращается с территории, подконтрольной киевскому режиму

Житель Липецкой области возвращается домой с территории, подконтрольной киевскому режиму. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
- Сегодня из плена были освобождены 160 российских военнослужащих. Среди них - липецкий боец, - рассказал руководитель Липецкой области.
В настоящее время бойцы находятся в Беларуси, им оказывается медицинская и психологическая помощь.
Губернатор выразил благодарность омбудсмену Ираиде Тихоновой, которая помогает липчанам вернуться домой.
- После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации, - прокомментировали в Министерстве обороны РФ.