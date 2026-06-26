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НовостиОбщество26 июня 2026 16:14

Как в Липецке отпразднуют День молодежи

В предстоящие выходные жителей областного центра ждут концерты, спортивные и образовательные мероприятия
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Липецка

Фото администрации города Липецка

В предстоящие выходные на площадках исторического центра Липецка будут проходить мероприятия, посвященные Дню молодежи. Об этом рассказали в администрации города.

Основные торжества предусмотрены на Липецком городище. 27 и 28 июня с 14.00 до 22.00 здесь запланированы концерты, спортивные и образовательные активности, также на территории будут работать интерактивные площадки и фудкорт.

В музее «Городская управа» в выходные с 11.00 до 22.00 будет открыто творческое пространство для молодых предпринимателей, дизайнеров, художников и мастеров.

На улице Фрунзе на участке от Первомайской до Октябрьской с 11.00 до 22.00 появится пешеходное пространство с летними верандами, музыкой и выступлениями.

- Завершится праздник большим концертом. 28 июня в 21.00 выступит группа NANSI & SIDOROV, - сообщает администрация города Липецка.