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НовостиПроисшествия27 июня 2026 9:57

Липчанину грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество при получении выплат

Мужчина потратил субсидию, выделенную для покупки оборудования, на посторонние цели
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Заместитель прокурора Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве.

В ноябре 2023 года 47-летний уроженец Добринского района заключил с Центром социальный защиты населения Липецкой области социальный контракт на развитие бизнеса. Ему перечислили 350 тысяч рублей на покупку оборудования оборудования.

- Субсидию мужчина израсходовал не на цели, предусмотренные соглашением, а потратил на собственные нужды, - прокомментировали в прокуратуре Советского района города Липецка.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.