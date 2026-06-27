Липчанину грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество при получении выплат

Фото из архива КП

Заместитель прокурора Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве.

В ноябре 2023 года 47-летний уроженец Добринского района заключил с Центром социальный защиты населения Липецкой области социальный контракт на развитие бизнеса. Ему перечислили 350 тысяч рублей на покупку оборудования оборудования.

- Субсидию мужчина израсходовал не на цели, предусмотренные соглашением, а потратил на собственные нужды, - прокомментировали в прокуратуре Советского района города Липецка.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.