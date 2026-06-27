В Липецкой области водителя будут судить за ДТП, в котором серьезно пострадала женщина

Фото отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором серьезно пострадал человек, в отношении 66-летнего мужчины.

Авария произошла ночью 19 февраля 2025 года на 316 км федеральной трассы Р-118 «Орел - Тамбов» в Грязинском округе.

- 66-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Причиной ДТП стала слишком высокая скорость автомобиля в условиях гололеда.

В аварии серьезные травмы получила пассажирка иномарки.

Прокурор Грязинской межрайонной прокуратуры утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.