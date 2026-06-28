Липчанка получила 650 тысяч выплат на несуществующего ребенка

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Липецкие полицейские задержали 35-летнюю жительницу Липецка. Ее подозревают в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным регионального УМВД, женщина придумала криминальную схему, как обманным путем получать социальные выплаты, за якобы рожденного ею ребенка. Липчанка собрала необходимый пакет документов. В них содержались фиктивные данные о рождении малыша. Бумаги она направила в соответствующий государственный орган. За два года она получила выплат на сумму более 650 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 159.2 УК РФ). Женщина находится под подпиской о невыезде.