28-градусная жара ожидается в Липецкой области 29 июня

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Почти что 30-градусная жара ожидается в Липецкой области 29 июня. Прогнозом поделились сотрудники Росгидрометцентра.

В понедельник будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный в темное время суток 4-9, днем 8-13 метров в секунду. Температура ночью +10...+15, днем столбики термометров поднимутся до +23...+28 градусов.

Атмосферное давление 743 мм. рт. ст. В течение дня без существенных изменений.