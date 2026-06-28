«Липецкие зори - 2026» собрали две с половиной тысячи выпускников

Фото из архива. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Школьные выпускные прошли в регионах в субботу, 27 июня. «Липецкие зори - 2026» собрали на Соборной площади областного центра две с половиной тысячи вчерашних одиннадцатиклассников. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Ребята танцевали, смеялись, вспоминали школьные годы и делились планами на будущее.

- Многие признались, что хотят продолжить учебу в Липецкой области и строить свое будущее здесь, - добавили в пресс-службе.

С важным событием, с окончанием школы, выпускников поздравили первые лица региона.