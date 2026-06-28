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НовостиОбщество28 июня 2026 15:40

«Липецкие зори - 2026» собрали две с половиной тысячи выпускников

Ребята танцевали, смеялись и вспоминали школьные годы
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Школьные выпускные прошли в регионах в субботу, 27 июня. «Липецкие зори - 2026» собрали на Соборной площади областного центра две с половиной тысячи вчерашних одиннадцатиклассников. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Ребята танцевали, смеялись, вспоминали школьные годы и делились планами на будущее.

- Многие признались, что хотят продолжить учебу в Липецкой области и строить свое будущее здесь, - добавили в пресс-службе.

С важным событием, с окончанием школы, выпускников поздравили первые лица региона.