Житель Липецка из мести поджег дачный дом бывшей тещи

Злоумышленник разбил кирпичом окно и поджег домовладение. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. По данным пресс-службы областного УМВД, мужчину подозревают в умышленном уничтожении имущества бывшей тещи.

17 июня 55-летняя потерпевшая написала заявление в полицию о поджоге дачного дома. Ущерб она оценила в 300 тысяч рублей. Было установлено, что злоумышленник разбил кирпичом окно и поджег домовладение. Стражи правопорядка задержали подозреваемого в преступлении. С мужчины взяли подписку о невыезде. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.