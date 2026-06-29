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НовостиПроисшествия29 июня 2026 7:06

Липецкие следователи помогли женщине взыскать зарплату с уехавшего во Владивосток работодателя

Злоумышленник попал под уголовное дело
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Липчанка обратилась за помощью к правоохранителям. Скриншот видео СК России.

Липчанка обратилась за помощью к правоохранителям. Скриншот видео СК России.

Жительница Липецка пострадала от действий недобросовестного работодателя. Женщина длительное время не получала зарплату в полном объеме и потеряла надежду добиться справедливости своими силами. За помощью она обратилась в областной Следственный комитет.

Правоохранители взялись за дело со всей ответственностью и установили, что злоумышленник поспешил покинуть территорию Российской Федерации. Его объявили в розыск, заочно предъявив обвинение по статье о невыплате зарплаты свыше двух месяцев. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, фигуранта задержали во Владивостоке. Он признал свою вину и полностью погасил задолженность по заработной плате и иным выплатам. Женщина поблагодарила сотрудников СК России по Липецкой области за внимательное отношение к ее проблеме и профессионально оказанную помощь.