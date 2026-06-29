Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 7:31

В Липецкой области перезахоронили останки расстрелянного фашистами отца 12 детей

В годы Великой Отечественной войны Семен Логачев был партизаном
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Под звуки оружейного салюта останки жителя деревни были преданы земле. Фото администрации Тербунского округа.

Под звуки оружейного салюта останки жителя деревни были преданы земле. Фото администрации Тербунского округа.

27 июня в деревне Ивановка Тербунского округа перезахоронили останки расстрелянного фашистами местного жителя – отца 12 детей. В годы Великой Отечественной войны Семен Логачев помогал приближать Победу. Немцы схватили его и расстреляли за связь с партизанским отрядом.

Как сообщили в администрации округа, в церемонии перезахоронения приняли участие представители региональной власти, силовых структур и многочисленные местные жители. Панихиду по убиенному отслужил настоятель Троицкого храма. После православного отпевания под звуки оружейного салюта останки Семена Логачева были преданы земле.