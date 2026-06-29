В Липецкой области перезахоронили останки расстрелянного фашистами отца 12 детей

Под звуки оружейного салюта останки жителя деревни были преданы земле. Фото администрации Тербунского округа.

27 июня в деревне Ивановка Тербунского округа перезахоронили останки расстрелянного фашистами местного жителя – отца 12 детей. В годы Великой Отечественной войны Семен Логачев помогал приближать Победу. Немцы схватили его и расстреляли за связь с партизанским отрядом.

Как сообщили в администрации округа, в церемонии перезахоронения приняли участие представители региональной власти, силовых структур и многочисленные местные жители. Панихиду по убиенному отслужил настоятель Троицкого храма. После православного отпевания под звуки оружейного салюта останки Семена Логачева были преданы земле.