Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. Фото министерства образования Липецкой области.

29 июня более 300 девятиклассников Липецкой области сдают ОГЭ по математике. Об этом стало известно из сообщения регионального министерства образования. Уточняется, что экзамен в резервный день сдают те, кто не смог это сделать в основной период. Всего организовано 13 пунктов проведения экзамена в образовательных организациях. Результаты ОГЭ станут известны не позднее 7 июля.

– Резервные дни государственной итоговой аттестации предусмотрены для тех, кто не смог сдать экзамен в основной период по уважительным причинам. Экзамен по математике является одним из двух обязательных предметов, необходимых для получения аттестата об основном общем образовании, – пояснили в ведомстве.

ОГЭ по математике состоит из двух частей и 25 заданий. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. С собой девятиклассникам разрешили взять линейку для построения чертежей и справочные материалы с формулами.