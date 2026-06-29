29 июня более 300 девятиклассников Липецкой области сдают ОГЭ по математике. Об этом стало известно из сообщения регионального министерства образования. Уточняется, что экзамен в резервный день сдают те, кто не смог это сделать в основной период. Всего организовано 13 пунктов проведения экзамена в образовательных организациях. Результаты ОГЭ станут известны не позднее 7 июля.
– Резервные дни государственной итоговой аттестации предусмотрены для тех, кто не смог сдать экзамен в основной период по уважительным причинам. Экзамен по математике является одним из двух обязательных предметов, необходимых для получения аттестата об основном общем образовании, – пояснили в ведомстве.
ОГЭ по математике состоит из двух частей и 25 заданий. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. С собой девятиклассникам разрешили взять линейку для построения чертежей и справочные материалы с формулами.