В июле пенсии и выплаты из маткапитала жителям Липецкой области перечислят досрочно

Тем, кто получает выплаты из маткапитала в почтовых отделениях, деньги поступят в соответствии с графиком. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Липецкой области пенсии и ежемесячные выплаты из маткапитала в июле получат досрочно. Это связано с тем, что привычные даты по графику в следующем месяце приходятся на выходные дни. Досрочная выплата не затронет детские пособия, единое пособие, а также другие меры поддержки.

– Ежемесячные выплаты из материнского капитала за июнь, которые семьи региона получают 5 числа, поступят 3 июля. В эту же дату выплату за июль получат пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк 4 числа, – сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Уточняется, что досрочная доставка коснется всех видов пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты от регионального ОСФР, их тоже заранее перечислят на счет. Специалисты подчеркнули, что зачисление происходит в течение всего выплатного дня. Если деньги не поступили на счет утром, нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.

Пенсионерам и семьям с детьми, получающим выплаты из маткапитала в почтовых отделениях, средства будут выплачивать в соответствии с графиком, утвержденным региональным отделением Почты России. Уточнить информацию о доставке можно у сотрудников почтовой связи.