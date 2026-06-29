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НовостиПолитика29 июня 2026 9:11

Красный уровень воздушной опасности объявили в Липецкой области 29 июня

ВСУ вновь атакуют регион с помощью БПЛА
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
О красном уровне жителей каждого муниципального образования оповестили сирены.

О красном уровне жителей каждого муниципального образования оповестили сирены.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

29 июня практически в полдень в Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников. О красном уровне жителей каждого муниципального образования оповестили сирены. Экстренные службы работают в режиме максимальной готовности.

– Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области, – говорится в сообщениях в официальных каналах власти и экстренных служб.

Жителям следует укрыться в безопасных местах. При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам. О месте падения беспилотника следует сообщить по телефону 112.