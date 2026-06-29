Житель Москвы пытался похитить у липчанки почти 5 миллионов рублей

Обвиняемого удалось задержать при передаче денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Лев-Толстовском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Москвы. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчину обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, злоумышленник работал курьером у аферистов. В апреле он пытался забрать у 37-летней местной жительницы крупную сумму денег, которую она получила в связи с гибелью мужа на СВО. В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о 4 900 000 рублей. Женщина вовремя сообщила о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, и обвиняемого смогли задержать при передаче денег. Дальнейшую участь москвича решит суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.