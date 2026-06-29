Жительнице Липецка простили кражу 3200 рублей с чужой банковской карты

Владелица карты примирилась с подсудимой и просила прекратить уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке вынесли приговор 33-летней местной жительнице. За кражу 3200 рублей с чужой банковской карты, найденной на улице, ее вначале приговорили к штрафу в доход государства в размере 15 тысяч рублей. Однако потом суд принял решение изменить категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести и освободить подсудимую от отбывания назначенного наказания.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, в этом случае суд руководствовался принципами справедливости и гуманизма. Оказывается, женщина сама пришла в отделение полиции и написала явку с повинной. Она сообщила, что чужой картой несколько дней расплачивалась в общественном транспорте, совершала мелкие покупки в магазинах и оплачивала игры в игровых автоматах в супермаркетах. Позднее владелица карты примирилась с подсудимой и просила прекратить уголовное дело.

Суд также учел личность обвиняемой, которая ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Женщина является инвалидом третьей группы и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.