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НовостиОбщество29 июня 2026 12:59

Перевозчика грузов в Липецкой области уличили в неуплате налогов на 2 миллиона рублей

В ситуацию вмешалась прокуратура
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
После вмешательства надзорного ведомства предприятие погасило задолженность полностью.

После вмешательства надзорного ведомства предприятие погасило задолженность полностью.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области транспортную организацию, осуществляющую деятельность по перевозке грузов, уличили в неуплате налогов. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, задолженность в бюджет государства составила более 2 миллионов рублей. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и приняли меры прокурорского реагирования.

– В целях устранения нарушений закона прокуратура внесла руководителю предприятия представление. После вмешательства надзорного ведомства указанная задолженность полностью погашена, 2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, – сообщили в прокуратуре Липецкой области.