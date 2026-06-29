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НовостиОбщество29 июня 2026 13:23

100 баллов на ЕГЭ получили еще пять выпускников школ Липецкой области

Одиннадцатиклассники региона отлично знают информатику и английский язык
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Две выпускницы Елецкого лицея получили по 100 баллов еще и на ЕГЭ по математике.

Две выпускницы Елецкого лицея получили по 100 баллов еще и на ЕГЭ по математике.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось на пять. Как сообщили 29 июня в пресс-службе регионального правительства, четыре одиннадцатиклассника показали отличные знания по информатике, еще одна выпускница сдала на максимальный балл английский язык.

Уточняется, что по информатике высшую оценку получили Алексей Чернышов из села Становое и три выпускницы Елецкого лицея №5 – Арина Карасева, Елизавета Мешкова и Мария Самсонова. При этом Елизавета и Мария получили по 100 баллов еще и по математике. А на экзамене по английскому языку не было равных Злате Кущенко из школы №51 города Липецка.