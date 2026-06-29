В Липецке осудят работавшего на мошенников курьера из Ростовской области

Курьер вину в совершении преступлений не признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецком округе направили в суд уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Ростовской области. Фигуранта обвиняют в участии в мошеннической схеме. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, речь идет о двух эпизодах преступления, совершенного в крупном размере.

– В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый посредством мессенджера вступил в организованную группу и согласился выполнять роль курьера при получении похищенных по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» денежных средств и их передаче третьим лицам, – сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что жертвами аферистов стали 76-летний липчанин, лишившийся около 300 тысяч рублей, и 79-летняя жительница Воронежской области, отдавшая злоумышленникам 400 тысяч рублей личных сбережений.

По информации прокуратуры, курьер вину в совершении преступлений не признал. С его слов, он был уверен, что работает вполне легально. Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.