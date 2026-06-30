В ночь на 30 июня над Липецкой областью сбили не менее одного беспилотника

В небе над Россией дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 419 дронов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 30 июня Липецкая область снова подверглась атаке вражеских беспилотников. Красный уровень действовал с позднего вечера до половины седьмого утра. По данным Минобороны РФ, в небе над регионом сбили не менее одного украинского БПЛА самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что в период с 20:00 29 июня до 7:00 30 июня дежурные средства ПВО перехватили 419 дронов. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.