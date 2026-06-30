Фото министерства лесного хозяйства Липецкой области.

В лесах Липецкой области обнаружили 36 стихийных свалок. Сотрудникам лесничеств пришлось вывезти 207 кубометров бытового и строительного мусора. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

В ведомстве подчеркнули, что уборка подобных свалок проводится практически ежедневно с момента схода снежного покрова. В этой связи жителям напомнили о наказании за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

– Часть 3 статья 8.31. КоАП РФ «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах» предусматривает наложение административного штрафа: на граждан – 5000 рублей, на должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 250 до 500 тысяч рублей, – уточнили в министерстве лесного хозяйства Липецкой области.