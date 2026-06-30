Житель Липецкой области инсценировал ДТП и пожар ради страховых выплат

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Как сообщили в региональном СУ СК России, его обвиняют в махинациях со страховыми выплатами. В 2021 году он вступил в преступный сговор с подельниками и разработал криминальную схему. Мужчина инсценировал аварийные ситуации с участием своего автомобиля «Мерседес». Введенные в заблуждение сотрудники страховой организации признавали случаи страховыми и производили выплаты по возмещению убытков. В результате противоправных действий обвиняемый завладел крупной суммой – свыше полутора миллионов рублей.

Кроме этого следствием установлено, что в 2024 году фигурант ради получения страховой выплаты за пожар в частном доме своей сожительницы привел в нерабочее состояние электрический обогреватель. После возгорания он уговорил ничего не подозревающую женщину обратиться в региональный филиал страховой компании для возмещения ущерба. Однако у сотрудников возникли сомнения в достоверности сведений, предоставленных потерпевшей. Проведенное расследование подтвердило эти подозрения.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.