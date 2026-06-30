В Липецке задержали иностранца с крупной партией наркотика в кармане

Изъято более 19 граммов наркотического вещества, содержащего в своем составе метадон. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В Липецке у дома по улице Московской сотрудники полиции задержали 29-летнего иностранного гражданина. В ходе личного досмотра в дежурной части в кармане мужчины обнаружили расфасованные на разовые дозы свертки с порошкообразным веществом. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, изъято более 19 граммов наркотического вещества, содержащего в своем составе метадон. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили, что фигуранту в мессенджере поступило предложение о криминальной работе. Он согласился. Прибыв в регион из Московской области, злоумышленник остановился в гостинице. Оперативникам удалось его задержать с поличным при оборудовании первого тайника с закладкой.

Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, в отношении задержанного составили административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ, по которому суд принял решение выдворить мужчину за пределы Российской Федерации.