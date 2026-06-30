Директора мебельного предприятия в Липецке оштрафовали за нарушение прав работников

На предприятии допускались случаи нарушения сроков оплаты отпуска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района города Липецка провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии по производству мебели для офисов. Проверяющие установили, что в трудовых договорах сотрудников отсутствовали обязательные условия о режиме рабочего времени и отдыха, не была указана дата получения заработной платы, а также допускались случаи нарушения сроков оплаты отпуска.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, руководителя привлекли к административной ответственности с назначением штрафа. Кроме того, в адрес директора внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства. По данным прокуратуры, в настоящее время трудовые и коллективный договоры приведены в соответствие с требованиями законодательства, а виновных должностных лиц наказали в дисциплинарном порядке.