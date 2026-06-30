Желание заработать на криптовалюте обернулось для липчанина утратой 511 тысяч рублей

Стражи правопорядка устанавливают личности злоумышленников из Сети. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Липчанин 24 лет решил купить майнинговое оборудование, чтобы потом зарабатывать на криптовалюте. На сайте бесплатных объявлений он нашел нужную ему информацию и связался с продавцом. Незнакомец сообщил, что товар будет отправлен после полной оплаты его стоимости. Молодой человек поверил этим словам и с помощью криптокошелька отправил 173 тысячи рублей. Оказалось, оплата по неизвестным причинам не прошла, но заказчику пообещали вернуть деньги . Не дожидаясь этого, горожанин сделал еще две заявки. Майнинговое оборудование ему в итоге прислали, но заявленным характеристикам оно не соответствовало.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, спустя 2 месяца потерпевший обратился с заявлением в полицию. Аферистам липчанин перевел в общей сложности 511 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Стражи правопорядка устанавливают личности злоумышленников из Сети.