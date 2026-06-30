В должности мэра Липецка утвердили Михаила Щербакова

Обязанности главы города Михаил Щербаков временно исполнял с 15 июня этого года.

30 июня на сессии горсовета избрали нового мэра Липецка. Им официально стал Михаил Щербаков, до утверждения в должности временно исполнявший обязанности главы городской администрации. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, его кандидатуру парламентарии поддержали единогласно.

Уточняется, что Михаил Щербаков родился в 1977 году в Липецке. Он хорошо знаком с важными сторонами городского хозяйства, поскольку ранее в мэрии курировал строительный, энергетический и жилищно-коммунальный блоки. С 15 июня этого года в соответствии с Указом губернатора региона работал врио главы города. В должность мэра областного центра Михаил Александрович вступает сегодня.