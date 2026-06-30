В Липецкой области сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб

Задержанного обвиняют в государственной измене, участии в террористической деятельности и приготовлении к теракту. Скриншот видео УФСБ России по Липецкой области.

В Липецкой области заключили под стражу агента украинских спецслужб. Его обвиняют в государственной измене, участии в террористической деятельности и приготовлении к теракту.

По данным областного УФСБ, мужчина в иностранном мессенджере получил задание от представителя террористической организации, с которым ранее установил контакт. Злоумышленник намеревался поджечь административное здание, где собиралась и хранилась гуманитарная помощь. Его задержали на стадии приготовления к преступлению.

Возбуждено несколько уголовных дел. Расследование продолжается.