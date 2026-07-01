Жителя Липецка осудят за выстрел из обреза в ногу прохожего

Стражам правопорядка мужчина рассказал, что обрез нашел и решил оставить у себя. Фото УМВД России по Липецкой области.

31-летнего жителя Липецка ждет скамья подсудимых. Мужчине вменяют сразу три статьи Уголовного кодекса России – о хулиганстве, хранении оружия и причинении вреда здоровью человека.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, вечером 31 января у дома по улице Депутатской фигурант вступил в конфликт с двумя прохожими, выстрелил из обреза в ногу одного из них и скрылся с места происшествия. Полицейские быстро вышли на след хулигана и изъяли орудие преступления. Согласно заключению эксперта, злоумышленник использовал пригодное для стрельбы одноствольное гладкоствольное ружье модели «ИжК» шестнадцатого калибра с самодельно укороченной длиной ствола. Стражам правопорядка мужчина рассказал, что нашел его совсем недавно и решил оставить у себя.

– Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Октябрьского района города Липецка и вместе с материалами уголовного дела направлено в суд для принятия решения, – уточнили в ведомстве.