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НовостиОбщество1 июля 2026 6:54

Жители Липецка пожаловались в СКР на сброс отходов предприятия вблизи жилой застройки

Возбуждено уголовное дело о порче земли
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Главе ведомства представят доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Главе ведомства представят доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Липецка разместили в соцсетях обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Горожане сообщили о сбросе отходов промышленного предприятия вблизи жилой застройки и ухудшении экологической обстановки в связи с этим. По словам заявителей, даже вмешательство правоохранительных органов никак не повлияло на ситуацию.

По данным СКР, липецкий областной следком уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ (порча земли). Главе ведомства представят доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.