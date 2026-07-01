В Липецке мужчина получил серьезные травмы в ДТП с мусоровозом и седельным тягачом

Управлял коммунальным автомобилем водитель 62 лет. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

В Липецке 30 июня около четырех часов дня на автодороге Орел-Тамбов произошло ДТП, в результате которого серьезные травмы получил мужчина. По данным областной Госавтоинспекции, в момент аварии пострадавший находился в кабине коммунального автомобиля КМ-7028-56. Управлял мусоровозом водитель 62 лет. Предварительно установлено, что он допустил наезд на стоящий на обочине грузовик «Скания R420».

Как сообщили в ведомстве, пострадавшему потребовалась медицинская помощь в условиях стационара. Мужчину госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.