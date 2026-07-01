Заявить свой доход без подтверждающих документов выше среднедушевого теперь невозможно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Липецкой области рассказали о новых мерах по борьбе с закредитованностью. По данным регионального отделения Банка России, для защиты граждан от долговых ловушек с 1 октября этого года вводятся ограничения на количество займов с высокой полной стоимостью кредита (ПСК). Уточняется, что микрофинансовые организации (МФО) будут не вправе выдать третий заем с ПСК более 200% годовых при наличии у заемщика двух непогашенных займов с аналогичными условиями. С апреля 2027 года будет действовать более строгое ограничение – предоставление только одного займа с ПСК свыше 100% годовых на одного заемщика. Дополнительно установят обязательный трехдневный «период охлаждения» между оформлением таких займов.

Как сообщили специалисты, на конец I квартала этого года в Липецкой области зарегистрированы две микрофинансовые организации. При этом большинство людей оформляли займы дистанционно в компаниях, зарегистрированных в других субъектах страны. В условиях высокой востребованности онлайн-каналов, через которые оформляются более 90% займов, Банк России продолжает совершенствовать меры по противодействию кибермошенничеству. Одним из таких инструментов является самозапрет на получение кредитов и займов. Установить его можно через портал Госуслуг или в любом МФЦ. Такая мера позволяет дополнительно защититься от случаев оформления займов мошенниками с использованием персональных данных граждан.

Кроме этого продолжается работа над повышением качества оценки платежеспособности заемщиков. С января этого года микрофинансовые организации не могут использовать неподтвержденные сведения о доходе заемщика. Изменение призвано предотвратить искусственное завышение дохода клиента для обхода макропруденциальных лимитов.

– Если у человека нет документов с официальным подтверждением дохода, МФО берет для расчета долговой нагрузки наименьшую из двух сумм: среднедушевой доход в регионе или ту цифру, которую заемщик сам указал в заявке. Заявить свой доход без подтверждающих документов выше среднедушевого теперь невозможно, – рассказал управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.