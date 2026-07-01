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НовостиОбщество1 июля 2026 7:40

Жителям Липецкой области рассказали о новых мерах по борьбе с закредитованностью

Скоро появится обязательный трехдневный «период охлаждения» между оформлением займов
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Заявить свой доход без подтверждающих документов выше среднедушевого теперь невозможно.

Заявить свой доход без подтверждающих документов выше среднедушевого теперь невозможно.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Липецкой области рассказали о новых мерах по борьбе с закредитованностью. По данным регионального отделения Банка России, для защиты граждан от долговых ловушек с 1 октября этого года вводятся ограничения на количество займов с высокой полной стоимостью кредита (ПСК). Уточняется, что микрофинансовые организации (МФО) будут не вправе выдать третий заем с ПСК более 200% годовых при наличии у заемщика двух непогашенных займов с аналогичными условиями. С апреля 2027 года будет действовать более строгое ограничение – предоставление только одного займа с ПСК свыше 100% годовых на одного заемщика. Дополнительно установят обязательный трехдневный «период охлаждения» между оформлением таких займов.

Как сообщили специалисты, на конец I квартала этого года в Липецкой области зарегистрированы две микрофинансовые организации. При этом большинство людей оформляли займы дистанционно в компаниях, зарегистрированных в других субъектах страны. В условиях высокой востребованности онлайн-каналов, через которые оформляются более 90% займов, Банк России продолжает совершенствовать меры по противодействию кибермошенничеству. Одним из таких инструментов является самозапрет на получение кредитов и займов. Установить его можно через портал Госуслуг или в любом МФЦ. Такая мера позволяет дополнительно защититься от случаев оформления займов мошенниками с использованием персональных данных граждан.

Кроме этого продолжается работа над повышением качества оценки платежеспособности заемщиков. С января этого года микрофинансовые организации не могут использовать неподтвержденные сведения о доходе заемщика. Изменение призвано предотвратить искусственное завышение дохода клиента для обхода макропруденциальных лимитов.

– Если у человека нет документов с официальным подтверждением дохода, МФО берет для расчета долговой нагрузки наименьшую из двух сумм: среднедушевой доход в регионе или ту цифру, которую заемщик сам указал в заявке. Заявить свой доход без подтверждающих документов выше среднедушевого теперь невозможно, – рассказал управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.