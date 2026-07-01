До 10 лет грозит бывшему директору липецкой фирмы за присвоение, кражу и поддельные документы

33-летнего мужчину обвиняют в совершении нескольких преступлений. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке бывшего генерального директора фирмы обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений. По информации пресс-службы областного УМВД России, 33-летнему мужчине вменяют присвоение вверенного имущества и растрату, кражу с банковского счета в особо крупном размере и изготовление поддельного официального документа.

По версии следствия, фигурант занимал должность руководителя компании с сентября 2020 года по январь 2025-го. В 2022 году он продал принадлежащую ему долю в уставном капитале. Располагая сведениями о наличии денежных средств на лицевом счете фирмы, злоумышленник решил их присвоить вначале под видом командировочных расходов. Он дал указание подчиненному перевести деньги на счет его супруги. Затем фигурант получил еще 154 тысячи рублей, которые якобы были нужны для поставки товара. Позднее мужчина подписал приказ об оплачиваемом отпуске, оформил корпоративную карту, привязал ее к расчетному счету компании и снял 2 миллиона 900 тысяч рублей. Чтобы скрыть незаконное списание, он изготовил поддельный документ о праве на компенсацию в размере двухсоткратного должностного оклада.

Расследованное уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.