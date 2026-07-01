В Липецкой области стали чаще воровать велосипеды

Сотрудники полиции советуют запоминать приметы своего велосипеда и даже фиксировать их на фото и видео. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

Полицейские Липецкой области подвели статистику и сделали неутешительный вывод – с наступлением летнего сезона и роста популярности велосипедов их активнее стали воровать. По данным пресс-службы областного УМВД, в июне произошло несколько таких преступлений. О некоторых в ведомстве решили рассказать.

Велосипеда лишился житель Добровского округа. Мужчина оставил транспортное средство на центральной площади в селе Большой Хомутец. Воспользовавшись ситуацией, его украл 44-летний неработающий односельчанин потерпевшего. Злоумышленника поймали и заключили под стражу. Двухколесное транспортное средство из подъезда многоквартирного дома украли у жителя Липецка. Подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний неработающий местный житель. У другого горожанина украли сразу два велосипеда – механический и электрический. Мужчина припарковал их у магазина по переулку Рудному. Оперативники установили причастность к преступлению 68-летнего липчанина. Сначала он откатил к себе в подвал электровелосипед, но, не разобравшись с управлением, пришел еще и за механическим. Оба велосипеда у него изъяли.

Правоохранители рекомендуют жителям внимательнее выбирать места для парковки велосипедов. Лучше всего оставлять их там, где есть видеокамеры. При этом транспорт необходимо пристегивать специальными замками. Не стоит совершать сомнительные сделки по покупке бывших в использовании велосипедов без документов даже по самым заманчивым ценам. Есть риск приобрести украденный транспорт. Сотрудники полиции советуют также запоминать приметы своего велосипеда и даже фиксировать их на фото и видео.