Более 20 мер соцподдержки предоставляют участникам СВО из Липецкой области

Особой популярностью у липчан пользуются здравницы Московской области, Анапы и Волгограда. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

1 июля, в День ветеранов боевых действий, специалисты ОСФР по Липецкой области напомнили о социальной поддержке участников СВО. Всего в регионе таких мер насчитывается уже более 20. При назначении бойцам пенсий применяется особый порядок учета пенсионных прав. За один год участия в боевых действиях ветеран получает два года стажа и пенсионные коэффициенты в двойном размере – 3,6 вместо 1,8.

– Сегодня пенсия по государственному обеспечению положена бойцам частных военных компаний и других организаций, которые содействуют Вооруженным силам РФ в выполнении задач СВО. Размер госпенсии в зависимости от группы инвалидности составляет от 16 500 до 28 200 рублей, – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что участникам СВО, которым присвоен статус ветерана боевых действий, СФР устанавливает ежемесячную денежную выплату в размере 4838 рублей с набором социальных услуг. Выплаты с даты получения удостоверения назначают проактивно – без заявления гражданина.

В СФР также сообщили, что участник СВО, получивший инвалидность, имеет право сразу на две пенсии: страховую по старости и государственную по инвалидности. В дополнение к ним ветераны могут оформить ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) и ежемесячную денежную компенсацию. Размер последней зависит от полученной группы инвалидности и составляет от 5,2 тыс. до 25,8 тыс. рублей.

Женам военнослужащих региональный СФР в упрощенном порядке оформляет единое пособие на детей до 17 лет. Беременной жене мобилизованного военнослужащего также предоставляется единовременная выплата в размере более 45 тысяч рублей. Если у мобилизованного есть ребенок до 3 лет, на него выплачивается ежемесячное пособие в размере 19,3 тыс. рублей.

– Участникам специальной военной операции и их семьям предоставляется персональное обслуживание. Большинство услуг оказывается им проактивно без каких-либо действий со стороны военнослужащих. Если же присутствие получателя выплат необходимо, то все услуги они получат за один прием, – рассказал управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов

Военнослужащие, которые получили травму в ходе СВО, имеют право на технические средства реабилитации. Региональный Соцфонд проактивно оформляет им электронный сертификат на приобретение необходимых изделий, в числе которых трости, инвалидные кресла, протезы и другие изделия.

Демобилизованные участники СВО могут пройти лечение в 12 центрах реабилитации Социального фонда. Ближайшие из них – в Московской, Волгоградской, Астраханской, Кировской, Саратовской областях и Краснодарском крае. Особой популярностью у липчан пользуются здравницы Московской области, Анапы и Волгограда. Путевкой на санаторно-курортное лечение можно воспользоваться один раз в год. Длительность такого лечения – до 21 дня, а прохождение реабилитации будет зависеть от медицинских показаний.

Специалисты также напомнили, что с этого года ветераны спецоперации могут получают проездные билеты до медицинских центров Соцфонда. Это позволяет демобилизованным военнослужащим не тратить собственные средства на дорогу и не обращаться за их компенсацией.