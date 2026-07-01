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НовостиОбщество1 июля 2026 11:18

С оператора платной дороги в Липецкой области взыскали более 300 тысяч рублей за ДТП с собакой

Бездомное животное бросилось под колеса автомобиля
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Суд установил, что обязанности по содержанию трассы, где произошло ДТП, возложены на ее оператора.

Суд установил, что обязанности по содержанию трассы, где произошло ДТП, возложены на ее оператора.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Елецкий городской суд рассмотрел гражданское дело по иску автовладельца, машина которого получила повреждения в результате наезда на бродячую собаку. Животное бросилось под колеса на платном участке дороги. Сначала мужчина предъявил исковые требования к администрации Елецкого округа, но суд установил, что обязанности по содержанию трассы, где произошло ДТП, возложены на ее оператора – ООО «ОССП».

По данным объединенной пресс-службы судов региона, автотехническая экспертиза установила, что вины водителя в произошедшей аварии нет. Он двигался с разрешенной скоростью, но не имел технической возможности предотвратить наезд на животное. После столкновения с собакой автомобиль ушел в занос и врезался в дорожное ограждение.

«Именно ООО «ОССП» не обеспечило надлежащее исполнение своих обязанностей оператора автомобильной дороги, изложенных в пункте 9 Правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог, что привело к причинению ущерба», – говорится в решении суда.

В итоге с ООО «ОССП» в пользу владельца пострадавшей машины взыскали материальный ущерб в размере 314 800 рублей.