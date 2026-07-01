С оператора платной дороги в Липецкой области взыскали более 300 тысяч рублей за ДТП с собакой

Суд установил, что обязанности по содержанию трассы, где произошло ДТП, возложены на ее оператора. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Елецкий городской суд рассмотрел гражданское дело по иску автовладельца, машина которого получила повреждения в результате наезда на бродячую собаку. Животное бросилось под колеса на платном участке дороги. Сначала мужчина предъявил исковые требования к администрации Елецкого округа, но суд установил, что обязанности по содержанию трассы, где произошло ДТП, возложены на ее оператора – ООО «ОССП».

По данным объединенной пресс-службы судов региона, автотехническая экспертиза установила, что вины водителя в произошедшей аварии нет. Он двигался с разрешенной скоростью, но не имел технической возможности предотвратить наезд на животное. После столкновения с собакой автомобиль ушел в занос и врезался в дорожное ограждение.

«Именно ООО «ОССП» не обеспечило надлежащее исполнение своих обязанностей оператора автомобильной дороги, изложенных в пункте 9 Правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог, что привело к причинению ущерба», – говорится в решении суда.

В итоге с ООО «ОССП» в пользу владельца пострадавшей машины взыскали материальный ущерб в размере 314 800 рублей.